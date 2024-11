Unter Todesopfern des Bootsunglück in Ägypten sind wohl auch Deutsche

Hurghada: Bei dem Bootsunglück im Roten Meer sind offenbar mindestens zwei Deutsche ums Leben gekommen. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, man müsse davon ausgehen, dass zwei der drei Vermissten aus Deutschland unter den geborgenen Toten sind. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, dass eine 41 Jahre alte Münchnerin und ein 38 Jahre alter Berliner nicht mehr am Leben seien. Von insgesamt 44 Menschen an Bord wurden bisher 33 gerettet und sechs Menschen tot geborgen. Für die Vermissten gibt es kaum mehr Hoffnung. Die Yacht mit Tauchausflüglern an Bord war am Montagmorgen bei starkem Wellengang gekentert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 22:00 Uhr