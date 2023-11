Unter freigelassenen Hamas-Geiseln sollen mehrere deutsche Staatsbürger sein

Tel Aviv: Die ersten Hamas-Geiseln aus dem Gazastreifen sind frei. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu veröffentlichte am Abend eine Namensliste. Darauf stehen 13 Israelis. Vier von ihnen haben laut deren Familien auch einen deutschen Pass. Es handelt sich um eine Mutter mit zwei kleinen Kindern und eine 77-Jährige. Die Israelis wurden von Sicherheitskräften an der ägyptischen Grenze in Empfang genommen und in ihre Heimat gebracht. Das Militär bestätigte, dass sie israelischen Boden erreicht haben. Neben den Israelis wurden auch elf Landarbeiter aus Thailand und den Philippinen freigelassen. Für sie hatte sich Ägypten eingesetzt. Der Hamas-Israel-Deal sieht vor, dass im Gegenzug palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen frei kommen. Die Häftlinge sollen bereits aus verschiedenen Landesteilen in ein zentrales Gefängnis gebracht worden sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.11.2023 19:15 Uhr