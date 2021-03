Unter den deutschen Exporteuren herrscht laut ifo große Zuversicht

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München Die deutschen Exporteure sind so optimistisch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das teilte das Ifo-Institut mit. Demnach sind die Exporterwartungen im März von knapp 12 auf fast 25 Punkte gestiegen. Ifo-Präsident Fuest zufolge betrifft das fast alle Industriezweige. Fuest erklärte das mit der starken Konjunktur in Asien und den USA. Zudem nimmt seinen Worten zufolge auch der Euroraum langsam etwas an Fahrt auf. Mit rückläufigen Umsätzen rechnen dagegen Unternehmen, die Bekleidung und Schuhe herstellen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 11:00 Uhr