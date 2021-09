"Unteilbar": Tausende Menschen demonstrieren in Berlin

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Tausende Menschen sind dem Aufruf des Bündnisses "Unteilbar" gefolgt und haben sich an mehreren Demonstrationszügen in der Bundeshauptstadt beteiligt. Unter dem Motto "für eine offene und solidarische Gesellschaft" forderten die Teilnehmer unter anderem mehr Anstrengungen für den Klimaschutz, für soziale Gerechtigkeit und mehr Engagement gegen Rassismus. Das Aktionsbündnis "Unteilbar" vereint laut eigener Aussage rund 350 Initiativen. Mit dabei sind unter anderem Gewerkschaften, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und die Klimabewegung "Fridays for Future". Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer auf knapp 10.000 Menschen. Eine Sprecherin der Veranstaltung ging davon aus, dass wie erwartet rund 30.000 Menschen erschienen sind.

Quelle: BR24 Nachrichten, 04.09.2021 21:45 Uhr