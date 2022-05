Untätigkeit der Polizei nach Massaker in US-Grundschule im Fokus

Putin warnt vor Waffenlieferungen an die Ukraine

Moskau: Der russische Präsident Putin hat vor weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. In einem Telefonat mit den Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs warnte Putin davor, dass weitere Waffenlieferungen die Situation in der Ukraine weiter destabilisieren und die humanitäre Krise verschärfen würden. In dem Gespräch hat Putin auch Kompromissbereitschaft mit Blick auf den Export von ukrainischem Getreide angedeutet. Da Russland die ukrainischen Häfen blockiert, können Millionen Tonnen Getreide nicht verschifft werden. Experten warnen deshalb vor einer großen Hungersnot in Afrika. Scholz und Macron bekräftigten in dem fast eineinhalbstündigen Telefonat ihre Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand und einem Rückzug der russischen Truppen. Außerdem forderten sie direkte Gespräche zwischen Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi. Seit Wochen sind die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ausgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.05.2022 22:15 Uhr