UNRWA-Chef kritisiert Aussetzung von Unterstützung für UN-Hilfswerk

Amman: Angesichts der angekündigten Zahlungsstopps mehrerer Staaten an das UN-Palästinenserhilfswerk hat deren Leiter Lazzarini vor einer Verschlechterung der humanitären Lage in der gesamten Nahost-Region gewarnt. Er forderte die entsprechenden Länder dazu auf, ihre Entscheidung zu überdenken. Das UN-Hilfswerk verdächtigt einige seiner Mitarbeiter, an dem Überfall der Hamas auf Israel Anfang Oktober beteiligt gewesen zu sein. Viele Staaten haben daraufhin ihre finanzielle Unterstützung eingefroren - darunter auch Deutschland und die USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.01.2024 01:00 Uhr