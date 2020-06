Unruhen in USA eskalieren

Nachrichtenarchiv - 01.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach dem Tod des Schwarzen George Floyd durch Polizeigewalt hat es in den USA auch in der vergangenen Nacht in vielen Städten Ausschreitungen gegeben. In Philadelphia und Santa Monica wurden Geschäfte geplündert, in Minneapolis, wo Floyd zu Tode gekommen war, fuhr ein Sattelzug in eine demonstrierende Menschenmenge - ob es dabei Verletzte gegeben hat, ist noch unklar. In der Hauptstadt Washington gilt momentan eine Ausgangssperre, nachdem es zu Protesten vor dem Weißen Haus gekommen ist. Dort wurden mehrere Feuer gelegt. Die Polizei versuchte, die mehr als tausend Demonstranten mit Tränengas auseinander zu treiben. Die Stadt hat jetzt zusätzliche Kräfte der Nationalgarde angefordert, um die Polizei zu unterstützen. Seit Beginn der Proteste sollen mehr als 4.000 Menschen festgenommen worden sein. TV-Sender berichten, dass in zahlreichen Städten Autos angezündet wurden. Präsident Trump rief die Sicherheitskräfte auf, für Recht und Ordnung härter durchzugreifen. Er hatte gestern linksextreme Kräfte für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Trump kündigte an, die sogenannte Antifa als Terrororganisation einzustufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2020 06:00 Uhr