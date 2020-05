Unruhen in den USA weiten sich aus

Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA weiten sich die Unruhen aus. In Indianapolis fielen Schüsse, nach Polizeiangaben kam mindestens eine Person ums Leben - mehr ist derzeit nicht bekannt. Mittlerweile wurden in 25 Metropolen Ausgangssperren verhängt, darunter Chicago, San Francisco und Denver. In Los Angeles wurde der Notstand ausgerufen. Überall im Land kam es zu Plünderungen und Brandstiftungen. Vor dem Weißen Haus bezogen gepanzerte Fahrzeuge Stellung, nachdem Demonstranten immer wieder auf den Regierungssitz zu marschiert waren. In New York durchbrach ein Polizeiwagen eine Barrikade, nachdem Menschen dahinter mit Flaschen geworfen hatten. In mehreren Bundesstaaten unterstützt die Nationalgarde die Polizei; es gab hunderte Festnahmen. - Die Unruhen begannen, nachdem am Montag in Minneapolis ein Schwarzer nach einem brutalen Polizeieinsatz gestorben war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 10:00 Uhr