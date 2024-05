UNO führt Gedenktag zu Massaker von Srebrenica ein

New York: Die UN-Vollversammlung hat für die Einführung eines Gedenktags zum Massaker von Srebrenica gestimmt. 84 Mitglieder votierten für den von Deutschland und Ruanda eingebrachten Resolutionsentwurf, 19 dagegen, 68 enthielten sich. Die Resolution sieht vor, den 11. Juli vom kommenden Jahr an als "Internationalen Tag des Gedenkens an den Völkermord von Srebrenica" zu begehen. In der bosnischen Stadt hatten serbische Einheiten im Sommer 1995 etwa 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Das Massaker gilt als eines der schlimmsten Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg und wurde von internationalen Gerichten als Völkermord eingestuft. Aus Serbien gab es wütende Reaktionen auf die Resolution. Der UN-Vertreter des Landes erklärte, diese werde die Spaltung vertiefen und zusätzliche Instabilität auf dem Balkan verursachen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2024 19:00 Uhr