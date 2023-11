Unkraine meldet wieder massiven Drohnenangriff auf Kiew

Kiew: Die ukrainische Hauptstadt ist in der Nacht wieder von Drohnen der russischen Armee angegriffen worden. Bürgermeister Klitschko teilte mit, die Luftabwehr habe die meisten der rund 70 unbemannten Fluggeräte abgeschossen, Trümmerteile hätten allerdings an mehreren Stellen Brände verursacht, unter anderem in einem Wohngebäude und einem Kindergarten. Mehrere Menschen seien verletzt worden, unter ihnen eine Elfjährige. Die Menschen sollten in den Notunterkünften bleiben, da der Angriff weitergehe, so Klitschko.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2023 09:00 Uhr