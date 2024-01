Unklarheit über Absturz russischer Maschine im Grenzgebiet zur Ukraine

Kiew: Die ukrainische Führung will den Absturz eines russischen Militärflugzeugs in der Region Belgorod unweit der Grenze weiterhin nicht kommentieren. Der Militärgeheimdienst teilte mit, man habe bisher keine zuverlässigen Informationen darüber, wer oder wie viele Personen an Bord der Maschine waren. Auch Präsidentenberater Podoljak sagte, es werde einige Zeit beanspruchen, alle Informationen zu überprüfen. Erst dann werde man sich äußern. Russland wirft der Ukraine vor, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Den Angaben nach waren an Bord des Militärflugzeugs 70 Passagiere, unter ihnen 65 ukrainische Kriegsgefangene. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte, dass ein Gefangenenaustausch geplant gewesen sei. Moskau habe aber - anders als vereinbart - nicht über Transportwege und -mittel informiert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.01.2024 18:45 Uhr