United Airlines findet lose Schrauben an mehreren 737 Max 9

Washington: Bei Inspektionen nach der Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA hat die Fluggesellschaft United Airlines lockere Schrauben in Maschinen des gleichen Typs gefunden. Wie das Unternehmen mitteilte, mussten Schrauben in Platten nachgezogen werden, die einen nicht benötigten Notausgang verschließen. Experten vermuten ein Problem der Qualitätskontrolle bei Boeing.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.01.2024 03:00 Uhr