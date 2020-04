Unis beginnen mit Online-Betrieb

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Heute beginnt für die rund 350.000 Studentinnen und Studenten an den staatlichen Universitäten und Hochschulen in Bayern der Vorlesungsbetrieb, allerdings ausschließlich online. In einer Woche sind unter strengen Hygienemaßnahmen Prüfungen und einzelne Praxisveranstaltungen vor Ort erlaubt. Dann soll auch entschieden werden, ob und in welchem Umfang die Bibliotheken wieder öffnen werden. Die Universität Passau hat schon jetzt angekündigt, bis mindestens Ende Mai Lehrveranstaltungen nur online durchzuführen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 12:00 Uhr