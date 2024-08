Uniper testet Wasserstoff-Speicher in ostfriesischem Salzstock

Krummhörn: Deutschlands größter Erdgasspeicher-Betreiber Uniper stellt am Mittag in Ostfriesland einen unterirdischen Testspeicher für Wasserstoff vor. Rund zwei Jahre lang soll in einem Salzstock in Krummhörn geprüft werden, wie etwa Materialien und Technik mit dem Gas zurechtkommen. Auch die Einspeicherung von Wasserstoff unter realen Bedingungen wird erprobt.

