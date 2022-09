Uniper steht vor der teilweiser Verstaatlichung

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Deutschlands größter Gasimporteur Uniper steht vor der teilweisen Verstaatlichung. Wie der Konzern in Düsseldorf mitteilte, befindet sich Uniper mit der Bundesregierung und dem finnischen Großaktionär Fortum in abschließenden Gesprächen. Demnach soll der Bund die Anteile von Fortum kaufen und weitere acht Milliarden Euro als Kapitalerhöhung beisteuern. Das Unternehmen ist wie andere Gasimporteure auch durch die explodierenden Preise in Schwierigkeiten geraten. - Im Fall einer teilweisen Verstaatlichung kommt wohl auch die umstrittene Gasumlage auf den Prüfstand. Sie soll im Oktober eingeführt werden, um die Energieversorger zu entlasten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 18:00 Uhr