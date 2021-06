Unionsspitze beschließt einstimmig Bundestagswahlprogramm

Nachrichtenarchiv - 21.06.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einstimmig haben die Spitzen der Union bei ihrer Klausur das Bundestagswahlprogramm beschlossen. Am Mittag wollen die Parteichefs, Laschet und Söder, das Programm offiziell vorstellen. Im gestern Abend fertiggestellten Entwurf werden Steuererhöhungen strikt abgelehnt. Geplant ist, kleine und mittlere Einkommen zu entlasten und den Solidaritätszuschlag für alle schrittweise abzuschaffen. Die Steuerlast für Gewinne, die in Unternehmen verbleiben, soll höchstens 25 Prozent betragen, die Lohnzusatzkosten sollen 40 Prozent nicht übersteigen. Sogenannten Minijobbern will die Union erlauben, künftig maximal 550 Euro zu verdienen statt bisher 450. Nicht mehr vorgesehen ist im Programm die Ausweitung der Mütterrente, die die CSU angestrebt hatte.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.06.2021 12:15 Uhr