Unionspolitiker wollen Zeitplan für Grundrente überdenken

Berlin: Aus der Union werden Stimmen laut, den Zeitplan und die Finanzierung der Grundrente zu überdenken. Der CDU-Sozialexperte Weiß sagte dem Magazin "Focus", angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie müsse die Einführung der Grundrente zum 1. Januar 2021 in Frage gestellt werden. Die Finanzierung des Vorhabens in der bislang geplanten Form sei nicht realisierbar - die Bundesregierung habe zur Bewältigung der Corona-Krise einen riesigen Schuldenberg angehäuft, so Weiß. Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Linnemann hatte bereits im März gefordert, das Projekt auf Eis zu legen. Bundesarbeitsminister Heil hatte aber klargemacht, dass er an dem Vorhaben festhält - die Grundrente solle zum vorgesehenen Datum in Kraft treten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 06:45 Uhr