Unionspolitiker warnen vor Lockdown-Erleichterungen

Nachrichtenarchiv - 30.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts von Problemen beim Impfen und neuer Virus-Mutationen werden die Warnungen vor Lockdown-Erleichterungen lauter. Unions-Fraktionschef Brinkhaus sprach sich für eine Verlängerung über Mitte Februar hinaus aus. Brinkhaus sagte, das sei besser als ein zermürbendes "Raus-Rein". Innenminister Seehofer hält allenfalls schrittweise Lockerungen für möglich. Der saarländische Ministerpräsident Hans von der CDU schlägt einen langfristigen Perspektivplan für die kommenden Wochen vor. - Die Friseure in Deutschland machen an diesem Wochenende mit der Aktion "Licht an" auf ihre Notlage aufmerksam: Sie wollen ihre Salons für 24 Stunden beleuchten - bis Montagmorgen. Die Branche mit etwa 240.000 Mitarbeitern ist bei den bisherigen Hilfen des Staates nach eigener Einschätzung zu kurz gekommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 09:00 Uhr