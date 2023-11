Unionspolitiker verlangen weiter Flüchtlingszahl zu begrenzen

Berlin: In der Flüchtlingsdebatte soll eine Lösung her. Deshalb bereitet Bundeskanzler Scholz von der SPD heute zusammen mit den Unionspolitikern Merz und Dobrindt den Bund-Länder-Gipfel zur Migration vor. Dabei soll eine gemeinsame Linie gefunden werden, wie die Flüchtlinge versorgt werden können. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens Regierungschef Rhein von der CDU, forderte mehr Geld vom Bund. Denn, so Rhein im Deutschlandfunk, derzeit beteilige sich der Bund zu wenig. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer verlangte die Flüchtlingszahl zu begrenzen. Um das zu erreichen, so der Unions-Politiker im ARD-ZDF-Morgenmagazin, müssten Sozialleistungen für Asylbewerber gekürzt, der Familiennachzug drastisch reduziert und Sachleistungen ausgegeben werden statt Geld. Dieses Land müsse sich ehrlich machen und sagen, was es sich leisten könne, sagte Kretschmer weiter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 08:00 Uhr