Unionspolitiker sind weiter für Taurus-Lieferung an die Ukraine

Berlin: In der Diskussion von Taurus-Lieferungen an die Ukraine geht der verteidigungspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Hahn, auf Konfrontationskurs mit der Bundesregierung. Der CSU-Politiker Hahn sagte im ARD-ZDF-Morgenmagazin, es brauche keine Bundeswehrsoldaten in der Ukraine, um Taurus-Raketen dort einzusetzen. Bundeskanzler Scholz hatte Lieferungen der Marschflugkörper bisher immer ausgeschlossen. Im Verteidigungsausschuss des Bundestages ist heute eigentlich die russische Abhöraktion von Luftwaffen-Offizieren bei einer Online-Konferenz Thema. Mehrere Unionspolitiker wollen aber vor allem auch über eine mögliche Taurus-Lieferung sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2024 10:00 Uhr