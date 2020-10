Unionspolitiker sagen Tichanowskaja Unterstützung zu

Rock-Gitarrist Eddie Van Halen an Krebs gestorben

Los Angeles: Der Rockstar und Gitarrenvirtuose Eddie Van Halen ist tot. Der Musiker erlag einem jahrelangen Krebsleiden. Er wurde 65 Jahre alt. Van Halen hat mit seiner Musik über Jahrzehnte hinweg Millionen Fans auf der ganzen Welt begeistert. "Jump" wurde 1984 zum internationalen Chart-Hit und blieb ein ewiger Partyklassiker. "Right Now" und "Why Can't This Be Love" waren weitere Hits.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2020 09:00 Uhr