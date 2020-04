Unionspolitiker fordern Notfallwirtschaft in Deutschland für ein Jahr

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einige Unionspolitiker fordern für das Land eine Art Notfallwirtschaft. Der Unions-Obmann im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Kiesewetter und Baden-Württembergs CDU-Landtagsfraktionsvize Mack schreiben in einem Gastbeitrag für die "Rheinische Post", die USA hätten ihr Kriegswirtschaftsrecht aktiviert. So etwas könne der richtige Weg sein. Man müsse jetzt produzieren und dürfe nicht abwarten: Was in einem Krieg die Munition sei, das seien jetzt Güter wie Mundschutz, Beatmungsgeräte, Testkapazitäten und kompetentes Personal. Kiesewetter und Mack betonen, dass Deutschland als starkes Industrieland auch eine Verantwortung für die ganze Welt habe. Notfalls müssten die Hilfsgüter verschenkt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 07:00 Uhr