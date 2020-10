Unionspolitiker fordern Ende des Abschiebestopps für Syrer

Nachrichtenarchiv - 24.10.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der tödlichen Messerattacke in Dresden dringen immer mehr Unionspolitiker auf ein Ende des Abschiebestopps für Syrer. Baden-Württembergs Innenminister Strobl sagte der "Rheinischen Post", wenn es in Syrien vergleichsweise sichere Gebiete gebe, sollten Gefährder und Straftäter in das Bürgerkriegsland abgeschoben werden können. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Kuffer dringt darauf, die Abschieberegelung noch in diesem Jahr zu ändern. Bundesinnenminister Seehofer hatte gestern angekündigt, Abschiebungen nach Syrien zu überprüfen. Anfang Oktober hatte ein Mann in Dresden zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen getötet. Als Tatverdächtiger wurde ein als islamistischer Gefährder eingestufter Syrer festgenommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2020 14:00 Uhr