Unionsminister und Kommunen kritisieren neues Abschiebegesetz der Bundesregierung

Berlin: Mehrere Länderminister der Union und einige Kommunen haben Zweifel an der Wirksamkeit des neuen Abschiebegesetzes von Bundesinnenministerin Faeser. Geplant ist unter anderem, den Ausreisegewahrsam von 10 auf 28 Tage zu verlängern und härter gegen Schleuser vorzugehen. Hessens Innenminister Beuth warf der Ampel-Koalition in der Zeitung "die Welt" vor, den Bürgern Illusionen zu machen. Der Gesetzentwurf bringe den Kommunen keine Entlastung. Der Innenminister von Brandenburg, Stübgen, spricht von einem ersten Baustein, der in Einzelfällen Abschiebungen erleichtern könne. Auch der Deutsche Städtetag erwartet durch die Gesetzesänderungen zunächst nicht, dass die Zahl der Abschiebungen steigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.10.2023 12:15 Uhr