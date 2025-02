Unionskanzlerkandidat Merz betont bei Wahlparteitag Abgrenzung zur AfD

Berlin: Kanzlerkandidat Merz hat noch einmal klar gestellt, dass es nach der Bundestagswahl keine Annäherung geben werde zwischen der Union und der AfD. Auf dem CDU-Parteitag in Berlin sagte er, es werde keine Form der Zusammenarbeit geben. Er bezeichnete die AfD als den größten Gegner. Als Gastredner trat CSU-Chef Söder auf. Er unterstützte den Kurs von Merz in der Migrationspolitik. Söder versprach, dass die Migration unter Kanzler Merz wirksam begrenzt werde. Zuvor hatten die Delegierten das 15-Punkte-Sofortprogramm verabschiedet. Es hat einen neuen Kurs in der Wirtschaftspolitik zum Inhalt und eine schärfere Asylpolitik.

