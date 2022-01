Unionsgeführte Länder drängen auf Beschluss einer epidemische Notlage

Nachrichtenarchiv - 07.01.2022 13:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen Corona will die Politik weitere Verschärfungen auf den Weg bringen. In Kürze wollen Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten mit Verspätung in einer Video-Schalte darüber beraten. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat die Gastronomie als Problembereich bezeichnet und fordert eine 2Gplus-Regelung. - Ungeimpfte dürfen auch weiterhin nicht in Lokale. Doppelt-Geimpfte können dies künftig nur mit aktuellem Testnachweis und nur Geboosterte ohne Einschränkungen. Die unions-geführten Bundesländer dringen mit Hinweis auf die Omikron-Variante darauf, wieder eine epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu beschließen. Laut Reuters wird in ihrer Beschlussvorlage argumentiert, dass so schneller noch mehr Restriktionen verhängt werden könnten. Außerdem wollen sie, dass Clubs und Diskotheken bundesweit geschlossen bleiben. Und sie verlangen, dass ein Passus zu einer allgemeinen Impfpflicht in den Beschluss aufgenommen wird.

