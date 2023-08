Unionsfraktionsvize Spahn fordert Obrgrenze bei Sozialabgaben

Berlin: Unionsfraktionsvize Spahn fordert eine Obergrenze für Sozialabgaben. Wie er der "Bild am Sonntag" gesagt hat, hält er einen Stopp bei 40 Prozent für angemessen. Er rief die Ampelregierung dazu auf, diese Grenze gemeinsam mit der Union zu beschließen und dann im Grundgesetz zu verankern, damit sie dauerhaft eingehalten werde. Zur Begründung führte er an, dass die aktuelle Höhe der Sozialabgaben leistungsfeindlich sei. Sie verhindere Wachstum und belaste sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer. Ähnliche Probleme sieht Spahn bei der Einkommenssteuer. Damit sich Leistung wieder lohne, so seine Forderung, sollte der Spitzensteuersatz erst ab einem Jahresgehalt von 80.000 Euro greifen. Er schlug zudem vor, Überstunden von der Steuer zu befreien.

