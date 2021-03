Unionsfraktionsspitze kritisiert Maskengeschäfte von Nüßlein und Löbel

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag verurteilt die Geschäfte von Abgeordneten bei der Beschaffung von Corona-Masken. Das machen Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt in einem Brief an alle Parlamentarier der Union deutlich. Solch ein Verhalten entspreche nicht den Standards der CDU/CSU, schade dem Ansehen der Politik insgesamt und sei nicht zu akzeptieren, heißt es. Auslöser waren mehrere hundertausend Euro hohe Provisionen für die Parlamentarier Nüßlein von der CSU und Löbel von der CDU.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 04:00 Uhr