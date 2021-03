Unionsfraktionsspitze kritisiert Maskengeschäfte von Nüßlein und Löbel

Immer mehr Kritik an Bundesregierung in Sachen Schnelltests

Berlin: Bei den Corona-Schnelltests gibt es immer mehr Kritik an der Bundesregierung. CSU-Generalsekretär Blume wirft dem Gesundheitsministerium Versäumnisse vor. Es sei zu spät, zu langsam und zu wenig bestellt worden, so Blume in der "Welt". Vorwürfe kommen auch von den Grünen. Parteichefin Baerbock sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Regierung hätte längst eine Teststrategie vorlegen können, gründe aber nach Monaten jetzt erstmal eine Task Force. Und der Sozialverband VdK bemängelt, dass ein kostenloser Schnelltest pro Person und Woche zu wenig sei. Präsidentin Bentele sagte, Empfänger von Grundsicherung seien eh schon in einer schwierigen Lage. Zu den Kosten für Masken oder Desinfektionsmittel kämen nun noch die Ausgaben für die Tests oben drauf.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 03:00 Uhr