Unionsfraktionsspitze beginnt Klausur in Schmallenberg

Schmallenberg: CDU-Chef Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt haben die Wirtschaftspolitik der Ampel-Regierung als unzureichend kritisiert. Sie wollen bei einer Klausur der Unionsfraktions-Spitze im sauerländischen Schmallenberg ein Modell für eine wachstumsorientierte Politik erarbeiten. Merz sagte, die Union habe bereits bewiesen, dass sie Wachstum könne. Nun komme noch der Klimawandel dazu. Der CDU-Chef will mit neuen Technologien Wachstumschancen schaffen. Dobrindt bezeichnete die Ampel als Wohlstandsrisiko. Deutschland befände sich in einer Abwärtsspirale. Wie Merz verlangte Dobrindt den ganzen Mittelstand zu entlasten, nicht nur die Industrie. Stromsteuer und Netzengelte müssten gesenkt werden. Von Schmallenberg solle ein Zeichen der Tatkraft ausgehen, so Dobrindt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.08.2023 14:45 Uhr