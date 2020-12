Unionsfraktionschef Brinkhaus fordert Alternativen zum Weihnachtsgottesdienst

Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unionsfraktionschef Brinkhaus hat die Kirchen aufgefordert, wegen der Corona-Pandemie für Alternativen zum Weihnachtsgottesdienst zu suchen. Er sagte der "Rheinischen Post", die Gläubigen sollten keinem Risiko ausgesetzt werden - gegebenenfalls müsse auf dem Verordnungsweg nachgesteuert werden. Zuvor hatte sich der EKD-Ratsvorsitzende Bedford-Strohm in der ARD offen bezeigt für strengere Kontaktregelungen auch während der Feiertage und Verzicht auf Gottesdienste, wenn Leben gefährdet würden. Der Regionalbischof der Evangelischen Kirche für München und Oberbayern, Kopp, sagte im B5-Interview, er sehe keinen Grund, prinzipiell von Gottesdienstbesuchen abzuraten. Die Kirchengemeinden böten verschiedene Formate an, so Kopp. Die Kirchen würden aber alle Regeln beachten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2020 10:00 Uhr