Unionsfraktion will Soli im Juli komplett abschaffen

26.05.2020 01:00 Uhr

Berlin: Die Unionsfraktion will den Solidaritätszuschlag früher als geplant abschaffen. Einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge soll die Maßnahme Teil des Konjunkturprogramms sein, mit dem die Bundesregierung die Wirtschaft ankurbeln will. Die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Energie der Fraktion aus CDU und CSU schlägt demnach vor, den Soli bereits zum 1. Juli für alle Steuerzahler abzuschaffen. Nach der bisherigen Gesetzeslage soll der Solidaritätszuschlag ab 1. Januar nur für den Großteil der Steuerzahler entfallen. Die Unionsfraktion fordert in ihrem Wachstumsprogramm dem Bericht zufolge auch den Mindestlohn entweder abzusenken oder die Erhöhung nächstes Jahr auszusetzen. Über das geplante Konjunkturpaket soll am 2. Juni der Koalitionsausschuss von Union und SPD beraten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 01:00 Uhr