Unionsfraktion plant Antrag zum Fortbestand der "epidemischen Lage"

Nachrichtenarchiv - 13.11.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Unionsfraktion will sich offenbar dafür einsetzen, die epidemische Lage von nationaler Tragweite zu verlängern. Wie die "Rheinische Post" berichtet, soll ein entsprechender Antrag für nächsten Donnerstag zur Beratung und Abstimmung im Bundestag angemeldet werden. Zur Begründung heißt es demnach, die Corona-Zahlen stiegen in allen Bundesländern dramatisch an. SPD, Grüne und FDP wollen die Rechtsgrundlage für Corona-Beschränkungen in den Ländern durch eine Neuregelung ersetzen, die einen kleinen Maßnahmenkatalog umfasst.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.11.2021 03:00 Uhr