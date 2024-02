Unionsfraktion legt 12-Punkte-Plan für Wirtschaft vor

Berlin: Die Spitzen der Unionsfraktion im Bundestag haben Kanzler Scholz ein Sofort-Programm für die deutsche Wirtschaft vorgelegt. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios haben Unionsfraktionschef Merz und dessen Stellvertreter Dobrindt die Vorschläge unterschrieben. In dem 12 Punkte-Plan fordern die beiden unter anderem, die Sozialabgaben auf 40 Prozent des Bruttolohns zu begrenzen und Überstunden für Vollzeitbeschäftigte steuerlich zu begünstigen. Zudem soll die Steuer auf Gewinne, die im Unternehmen reinvestiert werden, auf 25 Prozent gesenkt werden. Die Unionsfraktion will das Paket in der nächsten Sitzungswoche in den Bundestag einbringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.02.2024 09:45 Uhr