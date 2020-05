Unionsfraktion kritisiert Pläne für Familienbonus

Nachrichtenarchiv - 23.05.2020 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Päne der für einen staatlichen Familienbonus rufen in der Union Kritik hervor. Wie die finanzpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Tillmann der "Rheinischen Post" sagte, ist ein solcher Bonus nicht zielgenau genug. Besser wäre es, die Zahlung an den Kinderzuschlag zu koppeln, den nur bedürftige Eltern erhielten, so Tillmann. Bundesfinanzminister Scholz hatte vorgeschlagen, dass Eltern pro Kind einmalig 300 Euro erhalten sollen, um die Kaufkraft zu stärken. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hat dem Vorstoß bereits eine Absage erteilt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.05.2020 04:00 Uhr