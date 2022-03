Unionsfraktion kritisiert Lindners Haushaltsentwurf

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Haushaltsdebatte des Bundestags hat die Unionsfraktion den von Finanzminister Lindner vorgelegten Entwurf kritisiert. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erklärte, Lindner habe zu drei großen Bereichen nichts gesagt - nämlich zur Finanzierung der Militärausgaben, dem Ausgleich der hohen Energiepreise und zu den Herausforderungen der Flüchtlingssituation. Lindner verteidigte den vorgelegten Etat. Ziel der Bundesregierung sei es, die Finanzen wieder zu normalisieren. Ab 2023 solle die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Der vorgelegte Bundeshaushalt sieht Ausgaben von knapp 458 Milliarden und neue Schulden in Höhe von knapp 100 Milliarden Euro vor. Allerdings kündigte Lindner bereits einen Ergänzungshaushalt an, der Ausgaben umfasse, die im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine stehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 16:00 Uhr