Unionsfraktion fordert längere Aussetzung der Insolvenzantragspflicht

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unionskanzlerkandidat Laschet fordert, die Betriebe in den Hochwassergebieten noch länger als geplant von der Insolvenzantragspflicht zu befreien. Das Bundeskabinett hatte vor gut einer Woche beschlossen, diese Pflicht bis Ende Oktober auszusetzen. Der Rhein-Zeitung sagte Laschet, das reiche ihm nicht. Er wolle die Betroffenen bis Januar nächsten Jahres entlasten. Die Unionsfraktion unterstützt den Vorschlag ihres Kanzlerkandidaten. Der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Thorsten Frei, sagte, zuvor gesunde Unternehmen sollten nicht durch die Hochwasserkatastrophe in den Ruin getrieben werden. Angesichts der verheerenden Zerstörungen vor allem im Westen Deutschlands bräuchten die Unternehmen mehr Zeit, um sich zunächst den dringlichsten anstehenden Arbeiten widmen zu können, so Frei. Die Rechtsänderung bedarf ohnehin noch der Bestätigung des Bundestags. Sie soll voraussichtlich am 25. August in einer Sondersitzung beraten werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.08.2021 03:00 Uhr