Unionsaußenexperte sieht Tiefpunkt im Verhältnis China - USA

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Verhältnis zwischen den USA und China ist nach Einschätzung des CDU-Außenexperten Hardt so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der "Passauer Neuen Presse" sagte er, das Verhältnis sei seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen 1979 auf einem Tiefpunkt angelangt. Hardt warnte vor politischer Naivität im Umgang mit China, man habe die Geschlossenheit der Führung in Peking unterschätzt. Zuletzt hatte sich der Streit durch die gegenseitige Schließung von Konsulaten zugespitzt. Im texanischen Houston haben die chinesischen Diplomaten ihre Vertretung auf Anordnung Washingtons inzwischen geräumt. Die US-Regierung wirft China Spionage und den Diebstahl geistigen Eigentums vor. China hatte als Revanche wiederum die US-Botschaft in Chengdu schließen lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 07:00 Uhr