Unionsabgeordnete unterzeichnen "Ehrenerklärung" in Sachen Corona-Geschäfte

Berlin: In der Unionsfraktion sind in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie keine weiteren Fälle von Bereicherung bekannt geworden. Wie Fraktionschef Brinkhaus am Abend mitteilte, haben alle Unionsabgeordneten eine entsprechende Ehrenerklärung unterschrieben. Darin versicherten die Unterzeichner, dass sie mit aller Kraft daran gearbeitet hätten, die Corona-Krise zu bewältigen und Unternehmen zu unterstützen, ohne daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen. Am frühen Abend war eine entsprechende Frist abgelaufen. Hintergrund ist die Affäre um die Unionsabgeordneten Nüßlein und Löbel. Sie hatten an der Vermittlung von Mund-Nasen-Masken verdient. Als Konsequenz will die Union mehr Transparenz bei Nebentätigkeiten von Abgeordneten herstellen. So ist im Gespräch, Parlamentariern bezahlte Interessensvertretungen ganz zu verbieten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.03.2021 19:15 Uhr