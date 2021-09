Unions-Mittelstand fordert strengere Streik-Vorgaben bei Bahn

Rote Liste der bedrohten Tierarten wird länger

Marseille: Die Weltnaturschutzorganisation stuft inzwischen mehr als 38.500 Tier- und Pflanzenarten als bedroht ein - so viele wie noch nie. Wie die Organisation bei ihrem Kongress in Marseille bekanntgegeben hat, hat sich zudem die Situation für einige bereits bedrohte Arten weiter verschärft. So gilt beispielsweise der in Indonesien beheimatete Komodowaran inzwischen als "stark gefährdet". Von der größten Echse der Welt gibt es schätzungsweise noch 6.000 Tiere. // Stopp: // Dagegen hat sich die Lage für die Thunfische verbessert. Nach Jahrzehnten mit Schutzmaßnahmen und Fischfangquoten gelten drei Arten inzwischen nicht mehr als gefährdet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 16:00 Uhr