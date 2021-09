Unions-Kanzlerkandidat Laschet lehnt Mietobergrenzen ab

Braun kündigt weitere bürgernahe Impfangebote an

Berlin: Deutschland verstärkt seine Impfkampagne: Von morgen an startet eine bundesweite Aktionswoche mit dem Motto "HierWirdGeimpft". Jeder kann sich ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen. Zahlreiche Angebote sind geplant, etwa in Bibliotheken, Einkaufszentren, in der Tram, am Rand von Fußballfeldern oder in Moscheen. Kanzleramtschef Braun kündigte an, dass diese besonderen Angebote auch nach der Aktionswoche fortgesetzt werden. In der ZDF-Sendung "Berlin direkt" sagte er, Ziel müsse sein, eine vierte Welle zu verhindern. Kanzlerin Merkel hatte heute noch einmal an alle Bürger appelliert, sich rasch impfen zu lassen. In ihrem Podcast sagte sie, nie sei es einfacher gewesen, nie sei es schneller gegangen.

