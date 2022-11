Unions-Fraktionsvize Wadephul kritisiert China-Politik der Ampel-Koalition

Nachrichtenarchiv - 04.11.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende Unionsfraktionschef Wadephul hat die Zerstrittenheit der Ampel-Koalition in der Chinapolitik kritisiert. Im Deutschlandfunk warf er Bundesaußenministerin Baerbock vor, sie habe Kanzler Scholz vor seinem China-Besuch Vorgaben gemacht. Ähnlich hatte sich vorher auch SPD-Fraktionschef Mützenich geäußert. Wadephul kritisierte aber auch China. Die Volksrepublik erkenne die internationale Ordnung nur an, wenn es den eigenen Interessen diene. Der Unions-Fraktionsvize wiederholte in dem Gespräch die China-Analyse der EU: Die Volksrepublik sei sowohl Partner als auch Wettbewerber und systemischer Rivale, so Wadephul im Deutschlandfunk. In Peking ist der Kanzler inzwischen von Staatschef Xi empfangen worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2022 09:00 Uhr