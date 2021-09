Unions-Fraktionschef soll wohl nur für ein halbes Jahr gewählt werden

Nachrichtenarchiv - 28.09.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unions-Fraktionschef Brinkhaus hat CDU-Parteichef Laschet für Sondierungen mit Grünen und FDP den Rücken gestärkt. Armin Laschet sei als Parteichef der geborene Verhandler, genauso wie Markus Söder für die CSU, lobte Brinkhaus vor der ersten Sitzung der neuen Unions-Bundestagsfraktion. In der deutlich geschrumpften Fraktionsgemeinschaft stellt sich Brinkhaus zur Wiederwahl als Vorsitzender. Seine Amtszeit könnte zeitlich begrenzt werden - wie aus Fraktionskreisen verlautete auf ein halbes Jahr. Auf dieses Vorgehen hatten sich Laschet und Söder dem Vernehmen nach geeinigt. Hintergrund ist, dass die Union noch nicht weiß, ob sie in der Opposition oder in der Regierung landet. Dem Kompromiss stimmten offenbar auch die CDU-Politiker Merz, Spahn und Röttgen zu. Damit wird es in der Sitzung vermutlich nicht zu einer Kampfabstimmung kommen. Es wird aber eine kontroverse Aussprache über das Wahlergebnis und die weitere Rolle Laschets erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2021 19:00 Uhr