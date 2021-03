Unions-Fraktionschef Brinkhaus mahnt Zusammenhalt von Bund und Ländern an

Nachrichtenarchiv - 30.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unions-Fraktionschef Brinkhaus hat Bund und Länder aufgerufen, im Kampf gegen Corona zusammenzuhalten. Mit Blick auf die jüngsten Diskussionen sagte er, Kanzlerin Merkel habe richtigerweise angesprochen, dass die aktuellen Maßnahmen nicht ausreichten, um das exponentielle Wachstum zu brechen, und dass der Bund mehr Kompetenzen erhalten könnte. Richtig sei aber auch, es gehe nur zusammen mit den Bundesländern. Zuvor hatten sich mehrere Ministerpräsidenten gegen Kritik aus dem Kanzleramt gewehrt. So hatte etwa Berlins Regierender Bürgermeister Müller erklärt, es sei nicht klug, so wörtlich "Länder-Bashing" zu betreiben. Merkel hatte die Öffnungsstrategie in einigen Ländern kritisiert und angekündigt, gegebenenfalls das Infektionsschutzgesetz ändern zu wollen, um dem Bund mehr Kompetenzen zu geben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.03.2021 01:00 Uhr