Unions-Chefs wollen Maskenpflicht in Geschäften beibehalten

Berlin: CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hat sich für die Beibehaltung der Maskenpflicht im Einzelhandel ausgesprochen. Im CDU-Präsidium kritisierte sie nach Teilnehmerangaben, dass immer mehr Menschen ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs seien. Kramp-Karrenbauers Worten zufolge wäre es das falsche Signal, die Pflicht nun aufzuheben. Ähnlich äußerte sich CSU-Chef Söder. Er bezeichnete die Maske als eines der wenigen Instrumente, die gegen Corona helfen könnten. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hatte am Wochenende angekündigt, die Maskenpflicht in Geschäften abschaffen zu wollen. In der Folge plädierten weitere Bundesländer für ein zeitnahes Ende der Maßnahme.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2020 12:00 Uhr