Unionfraktions will eigenen Antrag zur Corona-Impfpflicht einbringen

Nachrichtenarchiv - 11.01.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zu der im Bundestag anstehenden Debatte über eine allgemeine Corona-Impfpflicht will die Union einen eigenen Antrag einbringen und nicht fraktionsübergreifend zusammenarbeiten. Dem CSU-Gesundheitspolitiker Pilsinger zufolge plant die Unionsfraktion einen Antrag für eine Impfpflicht für alle ab 50 Jahren. Die FDP plant derweil nach Informationen der Zeitung "Welt" einen Antrag zu einem gestaffelten Modell. Demnach sieht die Initiative einer Gruppe um den Abgeordneten Ullmann vor, dass ein erster Schritt in einer verpflichtenden Impfaufklärung für alle bestehen könnte, möglichst durch Ärzte in den Impf- oder Testzentren. Sollte dadurch die Impfquote nicht deutlich steigen, könnte es eine Impfpflicht etwa für Menschen ab 50 Jahren geben, weil diese vergleichsweise häufiger schwer erkranken, sagte Ullmann der Zeitung.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.01.2022 03:00 Uhr