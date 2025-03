Union zeigt sich offen für neues Bundeswehr-Sondervermögen

Berlin: Die Union zeigt sich aufgeschlossen für den Plan, die Bundeswehr mit einem weiteren Sondervermögen zu stärken. Fraktionsvize Wadephul deutete im Morgenmagazin von ARD und ZDF an, dass die Union dieses Vorhaben noch mit dem Bundestag in seiner aktuellen Zusammensetzung verwirklichen möchte. Aus Sicht des CDU-Außenpolitikers kann man nicht warten, bis sich der neue Bundestag konstituiert hat. In diesem verfügen AfD und Linke zusammen über eine Sperrminorität. Die US-Regierung verfolgt nach den Worten Wadephuls "egoistische Interessen". Europa müsse daher zusammenstehen und vorangehen. Dennoch brauche man zur Verteidigung der Ukraine weiter die USA. Der voraussichtlich neue Bundeskanzler Merz wird sich Wadephul zufolge um ein gutes Verhältnis zu US-Präsident Trump bemühen. Im Hinblick auf die Regierungsbildung in Deutschland drängt Wadephul auf einen baldigen Abschluss der Sondierung. Diese soll noch heute fortgesetzt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2025 08:00 Uhr