Union wirft Faeser in Causa Schönbohm Missachtung des Parlaments vor

Berlin: Ihr Nichterscheinen im Innenausschuss des Bundestages hat Innenministerin Faeser heftige Kritik der Union eingebracht. In der Sitzung sollte sie darüber aufklären, warum sie im vergangenen Jahr Arne Schönbohm als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik entlassen hatte. CSU-Generalsekretär Huber warf Faeser unwürdiges Verhalten und Missachtung des Parlaments vor. Bei der Sitzung sollte es laut "Welt" um die Frage gehen, ob Faeser Informationen des Verfassungsschutzes genutzt hat, um Schönbohm abzuberufen. Das SPD-geführte Ministerium wies den Vorwurf zurück. Faeser ist SPD-Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2023 16:00 Uhr