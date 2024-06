Union wird stärkste Kraft bei der Europawahl in Deutschland

Berlin: Die Union hat die Europawahl in Deutschland gewonnen. CDU und CSU kommen zusammen auf 30 Prozent der Stimmen, so die aktuelle Hochrechnung der ARD. Zweitstärkste Kraft ist die AfD. Mit gut 16 Prozent legt sie um rund fünf Prozentpunkte zu. Die Regierungsparteien verlieren an Wählerstimmen, verglichen mit der Europawahl vor fünf Jahren. So kommt die SPD auf rund 14 Prozent, etwa 2 Punkte weniger. Die Grünen erhalten etwa 12 Prozent der Stimmen, über 8 Prozentpunkte weniger. Die FDP hält sich bei 5 Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erhält auf Anhieb über 6 Prozent. Die Wahlbeteiligung ist wohl so hoch wie noch nie bei einer Europawahl: Laut Hochrechnung haben 64 bis 65 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland ihre Stimme abgegeben. Zum ersten Mal überhaupt durften auch 16- und 17-Jährige abstimmen. Laut Nachwahlbefraung von infratest dimap haben die 16- bis 24-Jährigen vor allem Union und AfD gewählt. Beide Parteien liegen in der Altersgruppe derzeit mit 17 Prozent gleichauf. Danach folgen die Grünen mit 11 Prozent und die SPD mit 9.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 22:00 Uhr