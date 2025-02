Union wird stärkste Kraft bei der Bundestagswahl

Berlin: Die Union geht als klarer Sieger aus der Bundestagswahl hervor. Nach einer aktuellen Hochrechnung erreicht sie 28,9 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei ist die AfD mit 19,7 Prozent. Die SPD kommt mit 16,1 Prozent auf den dritten Rang, gefolgt von den Grünen mit 13,2 und der Linken mit 8,6 Prozent. Die FDP mit 4,9 und das Bündnis Sahra Wagenknecht mit 4,8 Prozent müssen um den Einzug in den Bundestag bangen. Die Wahlbeteiligung liegt laut einer Prognose bei 84 Prozent und ist damit auf dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Unions-Kanzlerkandidat Merz sagte in einer ersten Reaktion, er wisse um die Dimension der Aufgabe, die vor ihm liege. Er wolle nun so schnell wie möglich eine handlungsfähige Regierung bilden. Wörtlich sagte er: "Heute Abend wird gefeiert, ab morgen früh wird gearbeitet."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 19:00 Uhr